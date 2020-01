Pré-Oscar, Petra Costa e Sonia Guajajara encontram com DiCaprio e Brad Pitt

Equipe BR Político

A cineasta brasileira Petra Costa, diretora do documentário “Democracia em Vertigem“, participou de evento promovido pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas para os indicados ao Oscar.

Acompanhada da líder indígena Sonia Guajajara, as duas publicaram fotos nas redes sociais em que aparecem ao lado dos atores Laura Dern, Robert De Niro, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. O tradicional almoço dos indicados ocorreu na segunda-feira, 27, as fotos foram publicadas ao longo desta madrugada.

“Como é notório, Leo é grande apoiador da causa ambiental e indígena em todo mundo”, escreveu Guajajara na legenda. Já Petra, a primeira brasileira a ser indicada na categoria “Melhor documentário”, publicou foto em que aparece conversando com Brad Pitt. Na legenda, ela escreveu: “Adivinha do que falávamos?”.

Apesar de não ser o candidato favorito na categoria, a participação do filme no Oscar deve retomar internacionalmente o debate sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e suas consequências. Há, inclusive, a expectativa de que a petista esteja presente na premiação. A cerimônia ocorre no domingo, 9.