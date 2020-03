‘Pré-panelaço’ durante coletiva de Bolsonaro

Gustavo Zucchi

Mais uma vez, foram registrados “panelaços” contra o presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, no início da coletiva de imprensa com toda equipe ministerial para tratar do coronavírus. Os protestos aconteceram em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O “barulhaço” contra Bolsonaro está oficialmente marcado para as 20h30. N sequência, partidários do presidente estão marcando um protesto semelhante em defesa do atual ocupante do Palácio do Planalto.