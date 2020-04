‘Precisamos que a amizade sino-brasileira continue a florescer’, diz embaixador chinês

Depois de semanas de tensão entre membros do governo federal e a embaixada da China no Brasil, o embaixador chinês Yang Wanming publicou mensagens diplomáticas na manhã desta terça-feira, 21, nas redes sociais em comemoração ao aniversário de Brasília. “Precisamos, nesse momento, que a amizade sino-brasileira continue a florescer”, disse em vídeo.

Wanming marcou na publicação o governador do DF, Ibaneis Rocha, um dos neodesafetos do presidente Jair Bolsonaro pelos recentes conflitos em relação às medidas de isolamento contra o coronavírus. Ultimamente, membros da embaixada chinesa têm divulgado reuniões com rivais políticos de Bolsonaro depois das rusgas diplomáticas com o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eduardo, na ocasião, foi defendido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, enquanto Wanming rebatia o deputado com duras críticas. Como você leu no BRP, os conflitos nas redes sociais têm atingido as relações comerciais entre os dois países em momento complicado para o Brasil.