Preço da gasolina nas refinarias da Petrobrás sobe 4%

Equipe BR Político

A Petrobrás elevou em 4% o preço da gasolina em suas refinarias nesta quarta-feira, 27. O preço do diesel foi mantido estável. O aumento no preço do combustível acorre em meio à nova cotação recorde do dólar, que ontem atingiu R$ 4,25, e também em meio a uma alta no preço da gasolina nos mercados internacionais. Assim, a gasolina atingiu agora o preço de cerca de R$ 1,92 por litro na refinaria, o valor mais alto desde o fim de maio.

O preço final pago pelos consumidores, porém, não será necessariamente 4% maior. Isso porque, como informa o G1, o repasse de ajustes de valores nas refinarias aos consumidores finais nos postos depende de uma série de fatores, como margens de revendedoras e distribuidoras, misturas de biocombustíveis e impostos.

Como você leu aqui no BRP, o último reajuste da Petrobrás ocorreu na semana passada, quando a estatal aumentou em 2,77% (ou R$ 0,05) o preço médio da gasolina vendido nas refinarias para os postos de gasolina. O diesel também sofreu um reajuste, de 1,18% (ou R$ 0,026). A empresa, que não reajustava o preço da gasolina desde setembro, foi acusada de manter deliberadamente o preço dos combustíveis mais baixos no País, mesmo frente a aumentos de preço no mercado internacional.