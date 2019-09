Equipe BR Político

Uma série de ataques com drones feitos pelo grupo rebelde Houthi, do Iêmen, no maior campo de petróleo da Arábia Saudita fez o preço do barril disparar nos mercados globais. O barril de petróleo Brent está sendo negociado a US$ 70,98 por barril nos mercados futuros de petróleo neste domingo, 15. Já o petróleo intermediário de referência dos EUA abriu a US$ 61,27 por barril, uma subida de 12%, como mostra reportagem do Estadão.