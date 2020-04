Prefeito de Belford Roxo também está com coronavírus

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, testou positivo para o coronavírus. Nathan, filho do prefeito, também está com a doença.

”Estamos repousando em casa, conforme determinação dos médicos, pois os sintomas são leves e não estamos com quadro febril ou de falta de ar”, disse Waguinho. “Evitem sair de casa, só se for muito necessário e não esqueçam de usar máscara em locais públicos”, recomendou.

Além de Waguinho, outro prefeito da Baixada Fluminense, também está com coronavírus. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou que estava doente no domingo. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, também anunciou que tinha testado positivo.