Prefeito de BH promete barrar aumento de passagens até ‘no porrete’

Marcelo de Moraes

Pressionado pelas empresas de transporte coletivo, que recorreram à Justiça para garantir o aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte, o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), conseguiu derrubar a liminar que obrigavam a cobrança do novo preço.

Mas Kalil aproveitou para falar grosso contra o aumento e mirar o eleitorado de Belo Horizonte, já que disputará a reeleição. “A passagem este ano é R$ 4,50. Seja na Justiça, seja no diálogo ou seja no porrete…”, escreveu o prefeito nas suas redes sociais.

O movimento, recheado com frases de efeito, mostra como o calendário eleitoral tem a capacidade de contaminar as discussões políticas mais polêmicas. E serve como uma prévia do que poderá acontecer este ano, no Congresso, com a votação de matérias mais controvertidas como as reformas administrativa e tributária.