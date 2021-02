Prefeito de Curitiba apóia posição de Barros sobre Anvisa

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, defendeu a posição do líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), cobrando celeridade da Anvisa na liberação de vacinas contra o coronavírus já aprovadas no exterior. Barros articulou a aprovação no Congresso de medida provisória que obriga a Anvisa a liberar em cinco dias vacinas já certificadas em outros países.

A Anvisa reclama da decisão que considera uma ameaça à credibilidade técnica da agência. Barros quer, com isso, acelerar a adoção da vacina russa Sputnik V.

“Apoio a medida do Senado e a manifestação do deputado federal Ricardo Barros exigindo da Anvisa liberação em 5 dias de toda Vacina já certificada por agências sanitárias de outros países, tais quais Japão, Coreia do Sul, União Europeia, Rússia”, postou Greca nas suas redes sociais.