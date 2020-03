Prefeito de Florianópolis avisa que quarentena continua

Com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, avisando que começa a encerrar a quarentena na próxima semana, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, disse que na capital o isolamento social continua. “Perdão aos que eu possa vir a decepcionar. Mas nesse momento, com os dados que temos, fico ao lado da vida dos mais de 500 mil moradores da nossa cidade”, disse. Ele determinou mais sete dias de quarentena, começando no dia 1º de abril, no que chamou de “a decisão mais difícil” de sua vida. “Como prefeito não posso fugir da minha responsabilidade com a vida das pessoas.”

