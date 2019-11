Cassia Miranda

O DEM agora tem o controle de três prefeituras de capitais. Isso porque, nesta sexta-feira, 29, o Diretório Nacional do Democratas e o Diretório Estadual de Santa Catarina comunicaram a filiação do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, ao partido. Ele fecha a trinca ao lado do prefeito de Salvador, ACM Neto, e de Rafael Greca, em Curitiba. Gean Loureiro foi eleito em 2016. Ele estava sem partido desde o final de maio, quando anunciou a saída do MDB.