Prefeito de Goiânia, Iris Rezende anuncia que deixará política

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), anunciou nesta terça-feira, 25, que não tentará a reeleição nas eleições municipais deste ano e afirmou que deixará a política. Aos 86 anos, ele afirmou que a decisão é “irredutível e definitiva”. Rezende fez um longo pronunciamento hoje pelas redes sociais, por onde comunicou a decisão.

“Contudo, aqui estou para, de maneira oficial, comunicar que não serei candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia no pleito que se aproxima”, disse. E seguiu: “Cumpre-me, também, informar que encerro, neste momento, a minha carreira política construída ao longo de mais de seis décadas”, escreveu.

Em abril deste ano, ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ por improbidade administrativa em contrato de R$ 160 mil firmado sem licitação com agência de publicidade em 2007.

Segundo o prefeito, o anúncio foi feito com antecedência para que aqueles que pretendem se candidatar ao cargo possam se colocar na disputa. “As duas decisões foram amplamente amadurecidas e tomadas de maneira muito consciente. São irredutíveis e definitivas”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Rezende afirma estar se retirando da política. Em 2014, o prefeito havia anunciado a saída da vida pública, depois de perder a disputa pelo governo estadual, mas dois anos depois mudou de ideia e se candidatou à prefeitura goiana.

Currículo longo

Rezende está em seu quarto mandato como prefeito de Goiânia. Ele iniciou na vida pública como vereador, em 1959. Seis anos mais tarde, em 1965, foi eleito prefeito da capital, mas teve o mandato cassado pela ditadura, em outubro de 1969. Foi também vereador, deputado estadual, governador por dois mandatos, senador e ministro dos governos José Sarney (Agricultura) e Fernando Henrique Cardoso (Justiça).

“Só tenho que agradecer a todos que, conosco, ousaram fazer a história, desde as amplas mobilizações democráticas que culminaram com a derrocada do regime autoritário, até os desafios das gestões subsequentes”, escreveu em outro trecho.

