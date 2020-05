Prefeito de Manaus diz que Bolsonaro ‘atrai brasileiros’ para a covid-19

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), comentou a participação do presidente Jair Bolsonaro em manifestação pró-governo, no domingo, 17, em Brasília. Na avaliação do tucano, o chefe do Executivo finge, ao usar máscara, seguir as recomendações de proteção contra a covid-19. “Mas seus apoiadores convocados para o ato de hoje, não as usam”, escreveu no Twitter. Junto à mensagem, Virgílio compartilhou uma foto de Bolsonaro acenando para um grupo de apoiadores sem máscara.

“Dessa forma continua atraindo os brasileiros para a doença, boicotando o isolamento social e expondo as pessoas à morte. Sua marca é o insulto diário ao Brasil”, disse Virgílio. O prefeito tem enfrentado uma das piores realidades do País no combate à covid-19. Em abril, a média de óbitos na cidade chegou a 102,4 diários, antes do início da pandemia era de 30 a cada 24 horas.

Na sequência de mensagens, o prefeito disse ainda que Bolsonaro traz um “significado negativo para o País”. “Continua o mesmo Bolsonaro de sempre, aquela pessoa de significado negativo para o país. Que menções a história que será escrita deixará para esse cidadão?”, questionou o tucano.

