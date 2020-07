Prefeito de Manaus pede saída de Pazuello e Salles

Arthur Virgílio Neto (PSDB), atual prefeito de Manaus, pediu a saída de dois ministros diretamente relacionados com problemas em seu Estado. O primeiro foi Ricardo Salles, titular da pasta do Meio Ambiente. Virgílio disse que Salles “perdeu todas as condições de permanecer no Ministério”. “Problema a ser solucionado”, disse o prefeito.

O segundo é ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Manaus foi um dos epicentros da doença no Brasil no começo da pandemia. “O general Pazuello é um bom amigo meu. Excelente em logística, mas desgastado no Ministério da Saúde. Deveria retomar sua brilhante carreira militar.”