Prefeito de Manaus testa positivo para covid

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), de 74 anos, testou positivo para a covid-19, durante exames de rotina realizados na segunda-feira, 29, no hospital Adventista de Manaus, informa a prefeitura da cidade. O prefeito teve o diagnóstico por meio de tomografia e segue em isolamento na unidade com quadro estável.

De acordo com boletim médico desta terça-feira, 30, o prefeito se encontra “hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI (método de ventilação não invasiva) com boa resposta. Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”, afirma o documento.