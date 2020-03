Prefeito de Miami contrai covid-19 após contato com comitiva brasileira

O prefeito de Miami, Francis Suarez, afirmou ao jornal Miami Herald que contrariu a convid-19 após participar de evento na cidade com integrantes do governo brasileiro. “Está confirmado que eu tenho coronavírus. Teste deu positivo”, disse ele à publicação. O final da manhã foi marcado por informações desencontradas depois que o canal de TV Fox News afirmou que o presidente Jair Bolsonaro havia contraído o vírus com base em depoimento dado à emissora pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Minutos depois, o perfil do presidente no Facebook informou que o teste dera negativo.