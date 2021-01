Prefeito de Porto Velho alerta: Não há mais leitos

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), afirmou nesta manhã de sábado, 23, que não há mais leitos para receber pacientes de covid-19 na capital. Segundo ele, nos meses de maio e junho, o município conseguiu lidar com a situação e não chegou ao colapso, mas nesta atual fase, com aumento dos casos registrados desde o início de dezembro passado, a rede municipal de saúde não tem mais leitos.

“Tínhamos 18 leitos com aproximadamente cinco respiradores no início da pandemia. Agora chegamos a 70 leitos e 23 respiradores. Conseguimos essa ampliação para atender ainda mais a população e mesmo assim não está sendo suficiente”, disse Chaves.

Ele relata que o período festivo do fim de ano contribuiu para esse cenário. “Após as festas de fim de ano, os casos começaram a aumentar consideravelmente, aonde chegamos a ponto de não termos mais leitos para as pessoas doentes com a covid-19”.

Na sexta-feira, 22, Porto Velho registrou 168 novos casos, totalizando 46.892 contaminados desde o início da pandemia, sendo 3.224 deles contabilizados entre os dias 1 º a 22 de janeiro. Quanto aos óbitos, o cenário é ainda pior: 82 mortes registradas desde o início do ano, quase quatro mortos por dia.