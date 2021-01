Prefeito de Salvador anuncia articulação para obter 103 mil doses da Coronavac

Depois do anúncio da comprovação de 78% de eficácia da Coronavac contra o coronavírus, começou a corrida pela aquisição de doses do imunizante. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou nesta quinta-feira, 7, a busca pela vacina produzida em parceria do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac.

“Boa notícia: o Instituto Butantan atestou a eficácia da Coronavac, sobretudo para casos graves do coronavírus. Já estamos nos articulando para obter 103 mil doses dessa vacina para começar a imunização na nossa cidade, após a aprovação da Anvisa”, disse Reis no Twitter.

Na sequência, escreveu: “Nosso prioridade de imunização são profissionais de saúde e grupos de risco, a exemplo dos idosos. De qualquer forma, continuamos dialogando com outros laboratórios para viabilizar a vacina o mais rápido possível”, afirmou.