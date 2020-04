Prefeito de Teresina: ‘Fique em casa, agora mais do que nunca’

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, anunciou hoje que vai ampliar a restrição nas atividades de comércio da capital do Piauí para tentar reduzir o risco de casos de coronavírus.

“Devido ao aumento de fluxo nos últimos dias na cidade e o perigo para o atual momento, vou publicar novo decreto restringindo ainda mais o comércio, mesmo em atividades que são importantes para a cadeia de serviços essenciais”, afirmou.

“Então, a partir de amanhã lojas de material de construção e de peças automotivas deverão ser totalmente fechadas. Os petshops deverão fechar parcialmente. Continuarão abertos apenas para atendimento clínico dos animais”, citou.

O prefeito lembrou que a expansão do número de casos no Ceará aumenta ainda mais essa preocupação, por causa da proximidade geográfica e da intensidade na relação dos dois Estados.

“Devido a nossa grande relação com o estado do Ceará, e o fato de Fortaleza já ser um dos epicentros da pandemia no país, estamos extremamente preocupados com Teresina nas próximas semanas”, diz.

“Naquele estado, já são quase 500 casos de Covid-19 confirmados”, e acrescenta: “Grande parte dos nossos casos, inclusive os de óbito pela doença, tem alguma relação com o Ceará. Então o momento é de alerta geral”.

Por fim, o prefeito faz o apelo pelo aumento do isolamento: “Fique em casa, agora mais que nunca!”.