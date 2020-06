Prefeito de Teresina reclama de supermercados abrindo neste sábado

Firmino Filho (PSDB), prefeito de Teresina, não gostou de ver os supermercados recorrendo de sua decisão e conseguindo abrir neste sábado, 27. O tucano tentou fechar os estabelecimentos durante todo o final de semana, como parte de seu plano para reabertura do comércio no próximo dia 6 de julho. Mas a Justiça, atentendo a um pedido dos supermercados, permitiu a abertura deste tipo de comércio.

“A insistência das grandes redes de supermercados por continuar com suas atividades normalmente diante da maior crise da história da cidade é uma demonstração clara de falta de solidariedade com a população de Teresina”, afirmou Firmino. “Posicionamento que prejudica a nossa estratégia de reabertura da economia, indo inclusive de encontro do que pensam os comerciários. Eles também entendem que sem um isolamento social mais rígido agora, não podemos garantir o avanço planejado no próximo dia 6 de julho”, disse.