Prefeito de Teresina também quer a Coronavac

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), anunciou, nesta terça-feira, 8, que iniciou os contatos com o governo de São Paulo e com o Instituto Butantan para adquirir a vacina Coronavac.

“Há alguns dias, tenho mantido contato com o governador de São Paulo, João Doria, e o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, para a aquisição da vacina da covid, logo que seu registro seja aprovado pela Anvisa”, disse o prefeito no Twitter.

“Nesse sentido, estamos articulando convênio entre as instituições para que a Coronavac possa ser utilizada na capital o mais rápido possível. A FMS já está trabalhando no levantamento da quantidade de vacinas e de toda logística necessária para imunização em Teresina”, afirma.