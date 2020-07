Prefeito de Viamão morre e decorrência da covid-19

O prefeito em exercício de Viamão (RS), Valdir Jorge Elias (MDB), conhecido como Russinho, morreu nesta quarta-feira, 22, aos 66 anos por complicações clínicas causadas pelo novo coronavírus.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da cidade desde o dia 15, após ter teste positivo para covid-19, informou a prefeitura de Viamão em nota.

Russinho era vice-prefeito do município e estava no cargo de chefe do Executivo municipal desde fevereiro, quando o titular, André Pacheco (sem partido), foi afastado por suspeita de fraude em contratos de prestação de serviços.

A prefeitura vai decretar luto oficial de três dias em homenagem ao prefeito.