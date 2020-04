Prefeitos desmentem Bolsonaro sobre consultas ao governo federal

A Frente Nacional de Prefeitos contestou nesta quinta, 9, a declaração do presidente Jair Bolsonaro feita ontem sobre suposto insulamento dos chefes municipais em relação às medidas adotadas contra a pandemia do coronavírus. Em seu quinto pronunciamento, o chefe do Planalto disse que “muitas medidas de forma restritiva, ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos; o governo federal não foi consultado sobre sua amplitude e duração”.

Em resposta, a FNP afirma que “essas declarações, além de lamentáveis, porque tentam eximir o presidente de suas atribuições de chefe de Estado, autoridade que tem como dever zelar pela harmonia da federação, também não são verdadeiras. No dia 27 de março, a FNP encaminhou o ofício 197/2020, questionando se havia nova orientação do governo federal no combate à COVID-19. Como não recebeu resposta, reiterou as perguntas em 30 de março no ofício 213/2020. Para esses questionamentos, até o momento, não houve qualquer retorno”, informa.