Prefeitos ‘lamentam’ ranking de mortes da covid-19 feito pelo governo

A Frente Nacional de Prefeitos criticou fortemente, nesta terça-feira, 11, o ranking elaborado pelo Planalto que vincula o número de casos e mortes pela covid-19 a governadores e prefeitos. Em nota, os prefeitos “lamentaram” a postura de “confronto” do governo federal.

O documento foi elaborado pela Secretaria de Governo da Presidência da República usando dados do Ministério da Saúde do último sábado, dia em que o Brasil ultrapassou os 100 mil mortos pela covid-19, e enviado a parlamentares.

“Desde o início da pandemia, quando os casos se concentravam em poucos municípios do Brasil, o governo federal tem se esquivado das responsabilidades”, aponta a nota divulgada pela FNP.

No texto, os prefeitos dizem ainda que a atitude do governo “atrapalha” nas medidas implementadas nos Estados e municípios no combate à pandemia.

“A FNP lastima mais essa postura do Governo Federal, que além de não promover a harmonia federativa, como previsto Constituição Federal, atrapalha medidas implementadas por prefeitos e governadores para salvar vidas. As experiências internacionais comprovam que as ações coordenadas são as mais eficazes para enfrentar a COVID-19, como vimos em reuniões com governantes locais de 18 países, promovidas pela FNP”, conclui a nota.