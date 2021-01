Prefeitos pedem ‘urgência’ do governo na compra de vacina do Butantan

Cassia Miranda

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) enviou nesta sexta-feira, 29, um ofício ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que solicita “urgência” na confirmação de interesse de aquisição das 54 milhões de doses de vacinas de Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

No ofício, os prefeitos destacam que “não é razoável que o País tenha disponibilidade de vacinas e as destine à exportação, quando a sua própria população ainda está em início de imunização contra covid-19”. A possibilidade de venda do excedente a países vizinhos foi citada pelo diretor do Butantan, Dimas Covas, na última quarta.

Ontem, no entanto, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que determinou ao Butantan que priorize o fornecimento de vacina para Estados e municípios brasileiros, caso o Ministério da Saúde não confirme a compra das doses adicionais da Coronavac.

No ofício, a FNP aponta que atua para que a aquisição dos imunizantes seja feita exclusivamente pelo governo Federal, no âmbito do Plano Nacional de Imunizações (PNI), mas, caso a compra do excedente de 54 milhões não esteja nos planos da União, os prefeitos pedem a liberação para a aquisição direta com o instituto.

“É preciso deixar claro que a inércia da União está causando enormes problemas dentro do País e internacionalmente também. Por isso, prefeitas e prefeitos pedem resposta oficial e rápida sobre essa situação. E caso as doses não sejam de interesse nacional, que sejam liberadas para os entes subnacionais comprarem diretamente”, diz trecho do documento.

Os prefeitos citam ainda que desde o último dia 21, a frente insiste no agendamento reuniões periódicas com o ministro Pazuello para o alinhamento de informações sobre a imunização nos municípios, como ficou pactuado entre o grupo e a pasta em audiência realizada em 14 de janeiro.

“O Brasil precisa urgentemente de sua população imunizada para a retomada da economia, não resta dúvida, assim como os brasileiros precisam da segurança de que a federação, União, Estados e municípios, estão fazendo sua parte para isso”, completa.