Prefeitos preparam mobilização contra fim de municípios

Marcelo de Moraes

Para frear a proposta do governo de extinguir municípios com até 5 mil habitantes e com receitas de pelo menos 10% do total de suas despesas, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) vai organizar mobilização em Brasília, na próxima semana. A ideia é levar o maior número possível de prefeitos até o Congresso para tentar barrar a proposta, que coloca sob alvo cerca de 1.217 prefeituras em todo o País.

Segundo a CNM, se o critério de arrecadação estabelecido pelo governo fosse levado em conta para todas as cidades do País, independentemente de seu tamanho, 4.585 (82% do total) não cumpririam o requisito, incluindo Boa Vista, capital de Roraima, que tem quase 400 mil habitantes.