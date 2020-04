Prefeitos se dizem ‘perplexos’ com postura do governo diante da pandemia

A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) afirma estar “perplexa” com a postura do governo federal no combate ao novo coronavírus. Em nota divulgada na terça-feira, 14, prefeitos e prefeitas sobem o tom e afirmam que “não é razoável que o governo federal estimule o conflito federativo para se eximir de cumprir sua responsabilidade no enfrentamento à pandemia.”

As preocupações presentes na nota se dividem entre saúde e economia. Reinteram a “necessidade urgente de pactuação federativa com orientações claras sobre as medidas relativas ao isolamento social, forma mundialmente utilizada para prevenir a pandemia”, diz o texto. Sobre a economia, a FNP discorda “veementemente da alternativa apresentada pela equipe econômica do governo federal, de propor recomposição de receitas pelo critério per capita.”

A frente cobra que o governo federal tenha mais diálogo no combate à pandemia e deixe de criar conflito com Estados e municípios. “Diante disso, prefeitas e prefeitos clamam para que o governo federal pare de fomentar e propagar hostilidades entre os entes federados. O diálogo é a forma democrática de conduzir uma nação. A saída dessa crise, de enormes proporções, demandará ações coordenadas entre os governantes das três esferas de todas as regiões”, finaliza o texto.