Prefeitura de São Paulo cancela bloqueios em ruas e avenidas

Depois de apenas dois dias de bloqueios em ruas e avenidas da Capital paulista, nesta quarta-feira, 6, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender a ação como medida no combate ao novo coronavírus. De acordo com nota da administração municipal ao UOL, a partir de hoje, apenas blitz educacionais serão realizadas.

Ontem, a realização de bloqueios de vias em horário de pico provocou congestionamento na cidade. A intenção do governo municipal com a medida era aumentar a taxa de isolamento social, que está abaixo dos 50%. A medida, no entanto, atrasou serviços essenciais.