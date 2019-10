Prefeitura do Rio dá calote no BNDES

Equipe BR Político

A Prefeitura do Rio de Janeiro deu um calote no pagamento de R$ 230 milhões referentes ao pagamento de juros de sua dívida com o BNDES. Em vez de honrar o compromisso, o prefeito Marcelo Crivella anunciou um programa de R$ 400 milhões para asfaltar ruas no ano eleitoral.

Além do calote já anunciado, Crivella disse que quer repactuar com o banco para fevereiro o pagamento de parcelas da dívida de outubro a dezembro. O BNDES informou, em nota, que só renegociará os pagamentos futuros depois que a prefeitura apresentar garantias de pagamento da parcela de setembro.

Em comunicado em que anunciou o calote –palavra que Crivella rechaçou, mas que traduz exatamente o que foi feito–, a prefeitura diz que solicita o refinanciamento da dívida desde 2017, pelo fato de seu pagamento estar concentrado nos quatro anos da atual administração.

O valor das parcelas que a prefeitura quer adiar, referentes aos últimos três meses do ano, equivale exatamente aos R$ 400 milhões anunciados pelo prefeito nesta terça-feira para um programa de recapeamento de vias e outras melhorias urbanas, uma iniciativa de Crivella para tentar impulsionar sua popularidade baixa e assegurar uma reeleição bastante difícil.