Prefeitura do Rio libera volta de torcida a estádios

Em conjunto, a prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado liberaram o retorno parcial de torcida a estádios de futebol. A decisão está publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 13, e vale para espaços com capacidade superior a 8 mil pessoas, que poderão operar com até 1/5 do total de assentos caso a classificação de risco para contágio de covid-19 na região for considerada moderada, ou com 1/10 se a classificação de risco for alta.

A classificação de risco é divulgada todas as sexta-feiras e, na última atualização, a região do estádio do Maracanã era considerada de risco de transmissão alta. Assim, considerando que a capacidade oficial de público no estádio é de 78 mil pessoas, um eventual jogo com torcida poderia receber no máximo 7,8 mil torcedores nesta semana, de acordo com o Broadcast Político.

A liberação não significa retorno automático de torcida aos estádios, pois é necessário aval da CBF para que isso ocorra no Campeonato Brasileiro.