Prefeitura do Rio na ‘wishlist’ de Bebianno

Equipe BR Político

O ex-ministro Gustavo Bebianno não se dedica apenas a repetir o quanto os filhos do presidente da República abalam o governo ou o presidente Jair Bolsonaro segue a via do autoritarismo. Ele já fala abertamente que pode ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, conforme afirmou ao Estadão. “Acho que posso ajudar minha cidade que está um caos. O Rio precisa hoje de menos ideologia e de melhor gestão, mais eficiência. Como gestor, acho que posso ajudar de alguma maneira, não necessariamente como prefeito. Recebi alguns convites e, na hora certa, vai ser decidido”, afirmou o ex-titular da Secretaria-Geral, que ainda não decidiu se o futuro será no PSDB ou no DEM.