Prefeitura do Rio suspende pagamentos e movimentações financeiras

Equipe BR Político

O secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Cesar Augusto Barbiero, paralisou todas as atividades do Tesouro Municipal. Isso significa que todos os pagamentos e movimentações financeiras da prefeitura do Rio estão suspensos “até segunda ordem”. A resolução, assinada por Barbiero, foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 17. Segundo a publicação oficial, a medida passou a valer na segunda-feira, 16.

De acordo com informações do G1, a prefeitura alega que a medida tem como objetivo o ajuste fiscal do município. “O procedimento é pontual e pode ser revertido a qualquer momento”, diz o governo municipal, em nota. Como você já leu aqui no BRP, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta grave aperto fiscal. Na semana passada, o prefeito carioca, Marcelo Crivella, pediu ajuda ao presidente Jair Bolsonaro para pagar o 13.º salário de servidores.