Prefeitura no Paraná distribui remédio sem comprovação contra o covid-19

A prefeitura de Paranaguá, litoral do Paraná, está distribuindo um remédio sem comprovação no combate ao coronavírus para seus moradores. Como mostrou a Folha, o ginásio de esportes da cidade teve fila para pegar doses de ivermectina, uma das drogas cuja eficácia contra o covid-19 está em estudo.

A prefeitura, comandada por Marcelo Roque (PV), adquiriu 1,4 milhão de doses do remédio pelo valor de R$ 3 milhões, sem licitação graças ao estado de calamidade pública.

“Não temos a expectativa de cura, tratamento milagroso ou uma vacina contra a Covid-19. Nosso intuito é diminuir os casos agravados da doença”, diz a nota do município. Assim como aconteceu com a cloroquina, a Anvisa se viu obrigada a criar uma norma requisitando receita para a venda do medicamento, utilizado contra parasitas e piolhos.