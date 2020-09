Premiê do Japão está ‘determinado’ a realizar Olimpíada em 2021

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio serem adiados para o ano que vem por conta do novo coronavírus, o novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, afirmou neste sábado, 26, que está “determinado” a realizar a competição no próximo verão do Hemisfério Norte, como “prova de que a humanidade derrotou a pandemia”.

A afirmação foi feita à Assembleia-Geral da ONU, em seu primeiro discurso internacional desde que assumiu o cargo, na semana passada. Suga disse ainda que “não medirá esforços para recebê-los em jogos que são seguros e protegidos”.