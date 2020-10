Premiê espanhol retifica número de casos de covid: 3 milhões

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (PSOE), retificou nesta sexta, 23, dados oficiais do governo de que o número de casos de covid-19 não é de 1 milhão, mas de 3 milhões, no contexto da segunda onda da doença no país europeu. O socialista pediu “disciplina social” para momentos futuros “muito difíceis”.

“O número real de pessoas que foram infectadas supera os 3 milhões”, afirmou ele. A doença matou, oficialmente, 34.521 pessoas no país.

A previsão é de limitar funcionamento de bares e lojas até 23 horas em regiões mais afetadas pela pandemia, bem como estimular o isolamento social.