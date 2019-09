Parte da bolada da Mega Sena vai para Vigília Lula Livre

Equipe BR Político

“Eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí, ou se vai ficar só para a liderança do PT“, ironizou o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) no plenário da Câmara na última quarta-feira, 18, momentos após o anúncio de que 49 assessores petistas haviam faturado a bolada de R$ 120 milhões em sorteio da Mega Sena.

Em meio de piadas e memes, os novos milionários de Brasília dizem que pretendem sim dividir o dinheiro, mas é com a Vigília Lula Livre, em Curitiba. “Parece, pelas conversas, que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas”, emendou o deputado Aliel Machado (PSB-PR), após o comentário de Kim. No entanto, de acordo com o Painel da Folha, a dinheirada da Mega-Sena não deve ser usado pelos novos milionários para viver de renda. A maior parte diz que não vai largar o emprego. Pelo rateio, cada um dos apostadores vai receber cerca de R$ 2,5 milhões.