Presidente afastado do Pros ganha apoio da bancada

Equipe BR Político

O presidente afastado do Pros, Eurípedes Júnior, recebeu apoio da bancada do partido no Congresso, composta por três senadoes e 10 deputados federais, para reassumir o comando da sigla, do qual foi afastado por uma ala dissidente em janeiro.

Ele é acusado pelos adversários de desvio de recursos do partido, que foram apurados por inquérito da Polícia Civil de Goiás que deu origem a um processo na Justiça Federal. Ele também foi acusado de agressão contra a filha.

Em reunião na liderança do partido, os parlamentares manifestaram apoio à Executiva comandada por Eurípedes Júnior, eleita em 2017. “Se tiver erro, tem que pagar, mas isso não justifica tomar o partido de assalto. Está acontecendo um golpe, completamente fora da legalidade”, afirma o líder do partido no Senado, Telmário Mota (Pros-RR).

O presidente afastado obteve outra vitória, desta vez na Justiça, que determinou a reintegração de posse da sede do Pros em Brasília.