Presidente ainda não decidiu sobre vetos a abuso de autoridade

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 16, que ainda não leu o projeto de lei aprovado pelo Congresso que endurece a punição a agente públicos por abuso de autoridade. Segundo ele, os possíveis vetos ao texto ainda estão sendo avaliados. “Analisei nada, não. Não deu tempo de ver. Estou ouvindo falar muita coisa”, disse. O presidente afirmou que, independentemente da decisão que tomar, irá levar “pancada”. “Vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente, o tempo todo, eu vou levar pancada. Não tem como. Vou apanhar de qualquer maneira”, reclamou.

O presidente criticou um ponto específico do projeto, a punição à utilização irregular de algemas. Ele não concorda com a ideia de punir o crime com prisão. “Tem coisa boa, tem coisa ruim. O que eu não quero, em um primeiro momento, o policial militar… Se é que isso está lá. Não sei se isso está lá. Se o cara vier a algemar alguém de forma irregular, tem uma cadeia para isso. Isso não pode existir. O resto a gente vai ver”, disse. Há dois dias, desde que o projeto foi aprovado na Câmara, o presidente está em uma sinuca sobre a possibilidade de veto. De um lado está o Congresso e, de outro, o clamor das redes sociais.