Presidente Alcolumbre terá agenda em reduto eleitoral

Equipe BR Político

Entusiasmado com o fato de estar na Presidência da República por pouco mais de dois dias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai aproveitar a oportunidade para fortalecer suas bases regionais e consolidar a imagem de liderança política no Norte do País. Nesta sexta-feira, 25, ele desembarca em Macapá (AM), capital de seu Estado Natal.

Na agenda, o “primeiro judeu e descendente de marroquinos” a assumir a Presidência, como ele mesmo definiu, fará a inauguração de uma obra e assinatura de um decreto que transfere terras da União ao Estado.

De acordo com o Valor, no início da semana, em um evento em Macapá, o senador já comemorava a medida presidencial. “Passados 30 anos, um filho do Amapá se torna presidente da República em exercício e assina um decreto de regulação dessas terras. Vamos resolver, de uma vez por todas, esse impasse que é histórico”, prometeu.

Ocupando o cargo de Jair Bolsonaro desde quarta-feira, 23, à tarde, após as viagens internacionais do presidente, do vice Hamilton Mourão e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Alcolumbre alinhou previamente com Bolsonaro as agendas em seu Estado.