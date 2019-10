Equipe BR Político

Davi Alcolumbre irá visitar as praias do Nordeste atingidas pelo óleo que foi derramado no mar na condição de presidente da República. O atual comandante do Senado irá assumir brevemente o Planalto, já que Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Rodrigo Maia estarão viajando. Como mostra a Coluna do Estadão, a ideia de Alcolumbre é visitar três Estados atingidos pelo óleo: Alagoas, Sergipe e possivelmente, Pernambuco.