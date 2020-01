Presidente cancela ida ao Fórum Econômico Mundial

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro não vai viajar à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, segundo informou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, nesta noite de quarta, 8. Barros ressaltou a importância da segurança no atual contexto de conflito entre os EUA e o Irã, mas que não é um ponto “nem prioritário, nem minoritário”. “O presidente e equipe de assessores analisa uma série de aspectos (para o cancelamento): aspectos econômicos, de segurança, políticos”, disse. Já a viagem para Índia está mantida, mas segue sem previsão de data. “É uma programação praticamente confirmada, onde o presidente participará do aniversário daquela República”, afirmou.