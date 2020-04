Presidente compara coronavírus a chuva: ‘Vai molhar 70% de vocês’

A paradinha do presidente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada desta sexta, 3, para falar com seus eleitores serviu o mesmo cardápio de todos os dias desta semana: fãs orando fervorosamente pelo presidente, pedidos para que o presidente dê ordens para que o comércio volte a funcionar totalmente, críticas a governadores e o presidente agindo de forma receptiva às demandas “do povo”. O xingamento à imprensa veio de sobremesa, “esses urubus”, disse o presidente. Segundo seus cálculos, “esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês, certo? Isso ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre de pandemia quando 70% (da população) for infectado e conseguir os anticorpos. Ponto final”, afirmou. Ele disse, contudo, que uma “pequena parte da população”, os mais idosos, iriam “ter problema sério” depois.