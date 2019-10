Presidente confirma prioridade para reforma administrativa

Vera Magalhães

Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Jair Bolsonaro confirmou que a nova prioridade do governo será a reforma administrativa. “Conversamos com o Rodrigo Maia [presidente da Câmara] , com o Davi Alcolumbre [presidente do Senado]. Acredito que a reforma administrativa seja a melhor para o momento. Tem proposta já adiantada na Câmara. Não vamos buscar quebrar a estabilidade do servidor”, disse o presidente.

Na edição desta semana do nosso relatório prospectivo BRPolítico Fique de Olho, exclusivo para assinantes, mostrei o pacote que será enviado esta semana ao Congresso, que inclui a reforma administrativa e pretende marcar os 300 dias de gestão Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou que a reforma que está sendo finalizada pela equipe de Paulo Guedes muda a questão da estabilidade apenas para futuros servidores. “Não queremos criar um trauma para os atuais servidores, que grande parte exercem um trabalho muito bom”, afirmou.

A equipe de Guedes teve uma série de reuniões em Brasília ao longo do fim de semana, que prosseguem nesse início de semana, para fechar o pacote que inclui, ainda, outra PEC para desindexar o Orçamento e um conjunto de medidas na área trabalhista.