Presidente da Abras fala em campanha para substituir arroz por macarrão

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 9, afirmou que haverá uma campanha para o brasileiro substituir o arroz pelo macarrão e que não há prazo para que o preço do arroz seja reduzido para os consumidores finais após o encontro.

A alta de preços de itens da cesta básica nos supermercados tem despertado críticas inclusive de Bolsonaro, que chegou a apelar ao “patriotismo” dos donos de supermercados na semana passada para que os preços reduzam.

“Vamos fazer uma ação além disso, vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é o substituto do arroz. E vamos orientar o consumidor que não estoque (arroz)”, disse Neto.

Nesta quarta, o Ministério da Justiça notificou os estabelecimentos ligados à produção, distribuição e venda de alimentos sobre a disparada e deu cinco dias para que sejam esclarecidos questionamentos sobre os preços. O presidente da Abras disse ter sido pego de surpresa com a notícia ao falar com jornalistas após a reunião com Bolsonaro e afirmou que irão prestar os esclarecimentos e documentos comprovando os aumentos do setor produtivo. “Nós não vamos ser vilões de uma coisa que não somos responsáveis”, disse.

Questionado sobre o pedido do presidente aos donos de supermercado para que baixem preços dos itens para trabalharem com lucro “próximo de zero”, Sanzovo Neto disse que explicou ao presidente que o setor “já está fazendo isso”.