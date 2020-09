Do presidente da Argentina: ‘Família Bolsonaro está muito preocupada comigo’

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, respondeu na quinta-feira, 3, críticas feitas no Twitter pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus que o país tem feito. “A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina”, disse.

Na última quarta-feira, 2, Eduardo usou a rede social para atacar a quarentena imposta por Fernández por causa da covid-19.

“Todos os dias vemos que Jair Bolsonaro tinha razão quando previa que a situação na Argentina se transformaria em calamidade.” E acrescentou: “Veja estes testemunhos de cidadãos argentinos e veja como o país foi destruído por seu governo socialista em poucos meses”, postou. Na sequência, donos de pequenos comércios na Argentina dão depoimentos em que dizem que tiveram de fechar as portas por causa das medidas do governo.

Ao canal TN, o presidente argentino rebateu: “A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina”,disse. “Não conheço o Bolsonaro e não posso falar muito sobre o que esse homem”, comentou.