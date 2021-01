Presidente da Assembleia de SC é preso

O deputado estadual Julio Garcia (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi preso nesta terça-feira, 19, na segunda fase da Operação Alcatraz. A Polícia Federal cumpriu 34 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. A investigação apura possíveis fraudes licitatórias que chegariam a R$ 500 milhões.

A segunda fase, apelidada de “Hemorragia”, coloca sob suspeita contratos firmados pelas secretarias estaduais. O ex-governador do Estado, Eduardo Pinho, foi alvo de busca e apreensão. Segundo o advogado do deputado, Cesar Abreu, ao Blog do Fausto, Garcia cumprirá prisão domiciliar, monitorado por uma tornozeleira eletrônica.