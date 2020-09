Presidente da Caixa diz que estuda reduzir ainda mais o juros do cheque-especial

Em live ao lado de Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, prometeu que o banco público irá reduzir ainda mais os juros aplicados no cheque-especial. “(O juros atual está em) 1,8% e estamos estudando reduzir mais”, disse Guimarães.

A novidade foi revelada ao comentar ao presidente que por causa do auxílio emergencial, muitas pessoas que não tinham conta em banco acabaram criando uma. E que isso reduziu a necessidade da população buscar agiotas. “Isso são taxas próximas aos países do primeiro mundo, ainda não é igual, mas está. O recomendado é não entrar no cheque-especial, mas se quiser entrar, vai para Caixa, tá ok?”, completou Bolsonaro.