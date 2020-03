Presidente da Caixa: ‘Hoje não conseguiremos realizar o pagamento’

A ajuda emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e pessoas com deficiência, aprovada na noite de ontem na Câmara, anda precisa passar pelo Senado e, na sequência, passar por decreto presidencial. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, alerta que o dinheiro ainda não está disponível para os beneficiários. “Ainda não está operacional. Hoje não conseguiremos realizar o pagamento”, lembrou ele em entrevista à rádio CBN nesta manhã de sexta, 27. Na noite de ontem, Guimarães anunciou, durante live do presidente Jair Bolsonaro, novas medidas para combater os efeitos do coronavírus na economia. Além de reduzir os juros do cheque especial e das parcelas do cartão, o banco também disponibilizou mais R$ 33 bilhões em linhas de crédito. Uma das medidas é a pausa do pagamento das prestações da casa própria por um período de três meses. Segundo ele, 800 mil pedidos já foram atendidos desde então. “Essa pausa de 3 meses não significa que você terá que pagar 4 prestações em uma. Essas três serão acrescidas de todo saldo devedor e serão diluídas”, destaca.