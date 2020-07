A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira, 9, que o presidente do banco, Pedro Guimarães, testou negativo para covid-19. Na quinta-feira da semana passada, o executivo participou de live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que teve a contaminação pelo vírus confirmada na terça-feira, 7. Além dele, 13 ministros também fizeram o teste depois da confirmação do presidente.