Presidente da CMO pede ‘foco’ na distribuição de renda

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), Flávia Arruda (PL-DF), defendeu, nesta quarta-feira, 10, que haja uma nova ajuda emergencial para os mais pobres. A parlamentar foi eleita hoje, por aclamação, durante sessão de instalação do colegiado.

A deputada apontou três prioridades para o Orçamento federal: vacinação, distribuição de renda e retomada da economia. “Temos que focar na distribuição de renda, não podemos viver em um país onde as pessoas passam fome”, afirmou a deputada após assumir a presidência da comissão.

As declarações foram feitas durante reunião de instalação do colegiado e em meio à pressão para retomada do auxílio emergencial.

A deputada afirmou ainda que o colegiado vai votar o Orçamento de 2021 antes do fim de março, como pede o Planalto. “Votaremos esse orçamento até antes do final de março”, afirmou Flávia.