Presidente da comissão quer aprovar reforma tributária ainda em 2020

O presidente da comissão que tenta criar um texto de consenso da reforma tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), está otimista quanto ao andamento da proposta. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ele avisa que quer aprovar a reforma ainda em 2020 na comissão mista. Segundo o tucano, os trabalhos deverão ser retomados na próxima quinta-feira, 30. Outra novidade é que deverá ocorrer uma audiência pública com a presença do ministro Paulo Guedes (Economia) no próximo dia 4 de agosto.

Guedes entregou na última terça-feira a primeira parte das propostas do governo para o tema. Nessa primeira versão, o governo propõe unificar dois impostos federais sobre o consumo, o Pis e o Cofins, em um único tributo. Em breve, o governo deve sugerir outras ideias, como alterações no imposto de renda.